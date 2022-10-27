Петржела: «На сегодня Черчесов сильнее Карпина»

Властимил Петржела сравнил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в «Ференцвароше» хорошо работает. Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее. Жаль, что Карпину невозможно возглавить европейский клуб из-за ситуации в мире, но в будущем Валерий может стать одним из лучших тренеров Европы. Почему нет?» — цитирует «РБ Спорт» специалиста.

Карпин возглавлял «Спартак», «Мальорку», «Торпедо» (Армавир), а на данный момент работает в «Ростове». Черчесов был тренером в «Куфштайне», «Ваккер-Тироле», «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», «Жемчужине», «Динамо», «Легии», а сейчас тренирует «Ференцварош».