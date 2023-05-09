Масалитин объяснил фактор успеха «Зенита»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, в чем заключается фактор успеха «Зенита».

«Естественно, бразильские игроки — это фактор успеха. Но тут все вместе. Есть деньги, очень хороший бюджет. На эти деньги пригласили тренера, тренер набрал штаб. Подобрали футболистов, выбрали схему, подобрали под эту схему игроков. Схема работает и приносит результат. Нельзя считать, что деньги есть — и все. Нет, к этим деньгам нужен хороший тренерский состав, чтобы он работал и думал в одном ключе, плюс под выбранную схему подобрать футболистов. Вот это все сложилось, и на сегодняшний день, как говорят, «Зенит» — флагман нашего футбола», — приводит слова Масалитина «Газета.ру».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» (3:2).