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Агент Соуто: «Ждем предложений из России, имя Яна на слуху»

Мария Гусева
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Футбольный агент Лусиано Рего сообщил, что конкретных предложений из России по защитнику «Гояса» Яну Соуто не поступало.

«Ничего официального пока не было. Но мы ждем предложений из России, имя Яна на слуху», — цитирует «РБ Спорт» агента.

Ранее сообщалось, что «Гояс» предлагал ЦСКА купить 21-летнего защитника. Контракт Соуто с бразильским клубом действует до 2024 года.

В сезоне-2022 футболист провел за «Гояс» 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
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