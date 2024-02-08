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8 февраля, 08:45

Мартинс объяснил, почему не уехал из России весной 2022 года

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал, почему не уехал из России весной 2022 года, как это сделали другие иностранные футболисты команды.

— Если поспешить, можно совершить бездумный поступок, принять непродуманное решение. Я никуда не торопился, был спокоен. Клуб постоянно разговаривал с нами и объяснял, что мы в безопасности. Для меня это было самым главным. Даже несмотря на всю эту ситуацию я чувствовал и чувствую себя в Москве комфортно и безопасно. Поэтому решил остаться и продолжить заниматься любимым делом, — сказал Мартинс.

Кристофер Мартинс и&nbsp;Квинси Промес. Кристофер Мартинс: «Почему не сбежал в 2022-м? Если спешить, можно было совершить бездумный поступок»

«Спартак» весной 2022 года, воспользовавшись специальным разрешением ФИФА, покинули бразилец Айртон и швед Джордан Ларссон. Кроме того, приостановили свои контракты и покинули РПЛ многие другие иностранные футболисты.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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