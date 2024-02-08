Мартинс объяснил, почему не уехал из России весной 2022 года

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал, почему не уехал из России весной 2022 года, как это сделали другие иностранные футболисты команды.

— Если поспешить, можно совершить бездумный поступок, принять непродуманное решение. Я никуда не торопился, был спокоен. Клуб постоянно разговаривал с нами и объяснял, что мы в безопасности. Для меня это было самым главным. Даже несмотря на всю эту ситуацию я чувствовал и чувствую себя в Москве комфортно и безопасно. Поэтому решил остаться и продолжить заниматься любимым делом, — сказал Мартинс.

«Спартак» весной 2022 года, воспользовавшись специальным разрешением ФИФА, покинули бразилец Айртон и швед Джордан Ларссон. Кроме того, приостановили свои контракты и покинули РПЛ многие другие иностранные футболисты.