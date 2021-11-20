Маркус Гисдоль: «Игра в меньшинстве потребовала от «Локомотива» много усилий»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

— Почему не выпустили Рыбчинского и Живоглядова?

— Это мои впечатления из тренировочного процесса. Игроки стартового состава более предпочтительно смотрелись на тренировках.

— Что можете сказать о морально-волевых качествах игроков?

— Игра в меньшинстве потребовала особо много усилий, особенно когда ты проигрываешь в два мяча. Я не могу сделать упреков своей команде, не могу сказать, что не хватало желания. Это была очень сложная игра, особенно из-за красной карточки.

— Как объясните замены?

— Пабло не мог продолжать играть. Мы получили от него знак, что он не может продолжать игру. У Тикнизяна была травма, ему было сложно играть все 90 минут. Беку заменили потому что я остался не совсем доволен его игрой сегодня. Хотел вплеснуть энергию в игру и попытаться сравнять счет, — сказал Гисдоль.

На 34-й минуте в составе хозяев был удален Мурило.