Гисдоль: «У нас большие проблемы с составом, играли с теми футболистами, которые были»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение команды «Ахмату» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Перед игрой у нас были большие проблемы с составом. Мы сегодня играли с теми футболистами, которые у нас были. Надеюсь, больше такого не будет. К кадровым проблемам добавилось удаление. До него мы играли строго и надежно. После удаления беспокойство только увеличилось. Принять эту красную карточку я не могу. Это был поворотный момент в игре. Моя команда играла сплоченно, но удаление повлияло. Тем не менее, мы попробовали все, что могли. К сожалению, этого не хватило даже для одного очка», — сказал тренер.

У «Локомотива» на счету 25 очков, команда располагается на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России.