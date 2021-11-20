Гисдоль: «У нас большие проблемы с составом, играли с теми футболистами, которые были»
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение команды «Ахмату» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).
«Перед игрой у нас были большие проблемы с составом. Мы сегодня играли с теми футболистами, которые у нас были. Надеюсь, больше такого не будет. К кадровым проблемам добавилось удаление. До него мы играли строго и надежно. После удаления беспокойство только увеличилось. Принять эту красную карточку я не могу. Это был поворотный момент в игре. Моя команда играла сплоченно, но удаление повлияло. Тем не менее, мы попробовали все, что могли. К сожалению, этого не хватило даже для одного очка», — сказал тренер.
У «Локомотива» на счету 25 очков, команда располагается на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России.
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