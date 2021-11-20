Андрей Талалаев: «Нам не привыкать портить настроение болельщикам «Локомотива»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.
— Вы испортили настроение болельщикам «Локомотива».
— Нам не привыкать. Для нас принципиально играть в Москве, играть с хорошими командами, а не только с теми, кто 8-9 человек ставит в защиту. Когда приезжаем сюда, мы знаем, что мы должны быть готовы к давлению. Это было и при Николиче, и сейчас. Даже до удаления у «Локомотива» не было стопроцентных моментов. Сегодня мы хорошо прессинговали. К сожалению, матч, который должен был заканчиваться со счетом 5:0, закончился со счетом 2:1. Наша главная проблема — отсутствие исполнительского мастерства в атаке. В целом, я доволен командой. Удалось после гола заменами отодвинуть игру от своих ворот. Конечно, надо было реализовывать свои моменты, — сказал тренер
На 34-й минуте в составе хозяев был удален Мурило. «Локомотив» остался на четвертом месте, имея в активе 25 очков. «Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.
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