Пять топ-клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола

«Динамо», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном уважении прав и интересов клубных футбольных Академий и их воспитанников, информирует сайт армейцев.

Как отмечается, развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды является одним из приоритетных направлений работы.

Клубы подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола, а также в области подготовки тренеров, развития материально-технической базы, привлечения инвестиций в детско-юношеский футбол, антидопингового и научно-методического обеспечения Академий.



В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной клубной Академии в другую, будут извещать друг друга о некорректных действиях третьих лиц в отношении переходов юных футболистов, в том числе по представлению посредников или агентов.