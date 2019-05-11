Марко Трабукки: "У Карреры была проблема с Глушаковым, он просил отдать его в аренду"

Футбольный агент Марко Трабукки, который является хорошим другом бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, рассказал о конфликте итальянца с хавбеком красно-белых Денисом Глушаковым.

Напомним, Каррера отправил Глушакова в дубль после того, как хавбек поставил лайк под публикацией известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшей критический комментарий в адрес итальянского специалиста.

- Во-первых, хочу сказать, что у Массимо не было никаких проблем с другими футболистами, – сказал Трабукки в эфире телеканала "Матч Премьер". – Была проблема с Глушаковым. Когда Каррера просил: "Отдайте Глушакова в аренду или уберите его, потому что у нас не получается", клуб сказал: "Нет, работай с ним". В этом и вся проблема. Зная Массимо, если он принял такое решение – у него были на то причины. Как его друг скажу, что он очень переживал, это было непросто. Он непросто пришел к решению временно убрать Глушакова, отдать в аренду, но у него были для этого хорошие причины.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр