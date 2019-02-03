Марко Трабукки: "У Карреры был карт-бланш в трансферных вопросах, но по Миранчуку ему отказали"

Футбольный агент Марко Трабукки сказал, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ранее имел большие полномочия в трансферных вопросах.

– Был ли у Карреры с середины 2017 года карт-бланш в трансферных вопросах?

– Да, он получил большие полномочия в комплектовании команды. Еще до чемпионства мы как-то обедали вчетвером: Леонид Федун, Юхан Гераскин, Каррера и я. Массимо попросил купить троих – Луиза Адриану, Самедова и Джикию. Несмотря на то, что не все в клубе, мягко говоря, были в восторге, акционер удовлетворил просьбу. Так было и после победы в чемпионате. Карт-бланш истек в конце прошлого сезона.

– А начался после покупки Селихова, о которой Карреру не поставили в известность?

– Да.

– Как Каррера технически реализовывал свое право? Задумал пригласить Петковича, Пашалича или Жиго – выходил на Федуна?

– Так и было. Разумеется, случались отказы. Например, когда речь шла о достаточно дорогих футболистах.

– Каких именно?

– Сенегальский форвард Ньянг из "Торино", хорватский защитник Чалета-Цар из "Зальцбурга", Антон Миранчук, - цитирует агента "Матч ТВ".

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