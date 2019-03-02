Марко Трабукки: "Слова агента про Самошникова - дешевое вранье"

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказал о войне компроматов, в центре которой он оказался. Он сообщил, что не предлагал защитнику Илье Самошникову заключить агентский контракт.

– О случае с Самошниковым говорит агент игрока Евгений Моисеев.

– Кто?

– Агент Моисеев.

– Не знаю, кто это такой, ни разу с ним не общался. Клуб и я вели переговоры с другим человеком.

– С кем?

– Агентом Валерием Оганесяном. И именно с ним мы не нашли общий язык. Он настаивал на годовом контракте. Но моя позиция, которая нашла стопроцентную поддержку у президента клуба, в том, чтобы не подписывать соглашения на такой срок с перспективными молодыми игроками. Год "Оренбург" будет воспитывать молодого футболиста Самошникова, а потом он пойдет в другой клуб. Поэтому агенту Оганесяну передана позиция: "Оренбург" готов заключить долгосрочный договор. Сам лично в Турции общался с футболистом, объяснил ситуацию – парень понял ее, но, видимо, он под контролем агента, который не дал ему подписать предложенный контракт.

– Еще раз – вы предлагали соглашение игроку, потому что агент Моисеев это отрицает.

– Да, я готов выслать вам тот документ.

– Моисеев говорит, что предлагали Самошникову заключить агентский договор с вами.

– Бред. Дешевое вранье. Было бы глупо с моей стороны так подставляться, тем более, на таком футболисте, как Самошников, о существовании которого я не знал еще три недели назад.