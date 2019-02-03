Марко Трабукки: "Луан был слишком дорогим для "Спартака", поэтому купили Рошу"

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему в "Спартак" из "Гремиe" перешел Педро Роша, а не Луан.

– Роша – удача или нет? И если неудача, то чья?

– Мне кажется, неудача. Двух футболистов "Гремиу", которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.

– Получается, трансферные вопросы решали не только Каррера и Федун?

– В каких-то случаях директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со "Спартаком", предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше – не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор – между кем-то и никем?

– Каррера одобрил переход Роши, зная его стоимость?

– Нет, он подтвердил по смс кандидатуру, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился, - цитирует Трабукки "Матч ТВ".

24-летний Педро Роша в текущем сезоне провел четыре матча за "Спартак" во всех турнирах.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь