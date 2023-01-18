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Гендиректор «ВТБ-Арены» Лунтовский сообщил о готовности стадиона к работе с картой болельщика

Алина Савинова
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Генеральный директор «ВТБ-Арены» Андрей Лунтовский сообщил, что стадион полностью готов к работе с картой болельщика.

«Нам надо было сделать небольшие доработки с точки зрения инвестиций - затраты были несущественными. С точки зрения внедрения системы СКД-СИБ мы столкнулись с небольшими сложностями. Мы планировали сделать интеграцию через текущие турникеты, но компания SKIDATA ушла с рынка.

Мы были вынуждены оперативно заменить считыватели; подписав контракт в конце сентября, за три месяца осуществили поставку оборудования и провели аттестацию. Мне кажется, это рекордные сроки. Мы благодарны всем коллегам, которые помогали в этом. Мы на все 100% готовы к тестовым испытаниям, которые пройдут в начале февраля», - приводит ТАСС слова Лунтовского.

С 1 декабря 2023 года карта болельщика будет нужна для прохода на все стадионы России, где проходят матчи высшего дивизиона чемпионата страны.

Источник: https://tass.ru/sport/16828285

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Основные источники исследования

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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