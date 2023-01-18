Николич не общался с Бариновым о возможном переходе в «Бешикташ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» заявил, что не общался с полузащитником москвичей Дмитрием Бариновым на предмет возможного перехода в «Бешикташ».

— Вы не обсуждали с Бариновым переход в «Бешикташ»?

— Нет. Мы общаемся, поздравляем друг друга с Новым годом и Рождеством, с днем рождения. Разговариваем о футболе, когда есть какая-то важная тема. Но о трансфере в «Бешикташ» не разговаривали. Уверен, Дима примет правильное решение.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.