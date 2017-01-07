Марко Девич: "Не скажу, что в "Рубине" у меня все было гладко"

Бывший нападающий "Рубина" и сборной Украины Марко Девич отметил, что во время выступления в казанском клубе у него были определенные сложности с экс-наставником команды Ринатом Билялетдиновым. По словам игрока, Валерий Чалый, возглавивший команду после ухода Билялетдинова, доверял ему намного больше.

– Перед уходом у меня был разговор с руководством, - приводит football.sport.ua слова Девича. - Я не скрывал, что хочу остаться и продлить контракт еще на полтора года. Но в "Рубине" посчитали, что на сегодня я не нужен команде. Как воспринял? Нормально. Каждый игрок должен быть готов к таким ситуациям. "Рубин" тепло поблагодарил меня на официальном сайте, я ответил в Instagram. У меня никаких обид нет, думаю, у клуба тоже не должно быть ко мне претензий.

– Как в целом оцените три года, проведенных в Казани?

– Не скажу, что для меня все было гладко в "Рубине". Первые полгода отыграл на хорошем уровне, потом были сложности с Ринатом Билялетдиновым, из-за чего пришлось уйти на полгода в аренду в Катар. Там уровень футбола был намного ниже, но зато я получил игровую практику и вернулся в Казань в хорошем игровом тонусе. Валерий Чалый, возглавивший команду после ухода Билялетдинова, мне доверял намного больше. Можно сказать, что смена тренера пошла мне на пользу.

– Хави Грасия, который возглавил "Рубин" после отставки Чалого, пытался прививать команде испанский футбол?

– Да, у него есть свое видение, как должна играть команда. Могу сказать, что в тактическом плане я многому у него научился. Жаль, что он раньше не пришел в команду – я с ним хотел бы поработать больше. Со своей стороны я старался делать все возможное, а состав выбирает тренер. У него было свое мнение, которое нужно уважать.