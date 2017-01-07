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7 января 2017, 17:48

Марко Девич: "Не скажу, что в "Рубине" у меня все было гладко"

Юрий ЦАРИЦИН
Корреспондент
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Бывший нападающий "Рубина" и сборной Украины Марко Девич отметил, что во время выступления в казанском клубе у него были определенные сложности с экс-наставником команды Ринатом Билялетдиновым. По словам игрока, Валерий Чалый, возглавивший команду после ухода Билялетдинова, доверял ему намного больше. 

– Перед уходом у меня был разговор с руководством, - приводит football.sport.ua слова Девича. - Я не скрывал, что хочу остаться и продлить контракт еще на полтора года. Но в "Рубине" посчитали, что на сегодня я не нужен команде. Как воспринял? Нормально. Каждый игрок должен быть готов к таким ситуациям. "Рубин" тепло поблагодарил меня на официальном сайте, я ответил в Instagram. У меня никаких обид нет, думаю, у клуба тоже не должно быть ко мне претензий.

– Как в целом оцените три года, проведенных в Казани?

– Не скажу, что для меня все было гладко в "Рубине". Первые полгода отыграл на хорошем уровне, потом были сложности с Ринатом Билялетдиновым, из-за чего пришлось уйти на полгода в аренду в Катар. Там уровень футбола был намного ниже, но зато я получил игровую практику и вернулся в Казань в хорошем игровом тонусе. Валерий Чалый, возглавивший команду после ухода Билялетдинова, мне доверял намного больше. Можно сказать, что смена тренера пошла мне на пользу.

 Хави Грасия, который возглавил "Рубин" после отставки Чалого, пытался прививать команде испанский футбол?

– Да, у него есть свое видение, как должна играть команда. Могу сказать, что в тактическом плане я многому у него научился. Жаль, что он раньше не пришел в команду – я с ним хотел бы поработать больше. Со своей стороны я старался делать все возможное, а состав выбирает тренер. У него было свое мнение, которое нужно уважать.

Источник: http://football.sport.ua/news/330852

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Зенит 7
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2.00

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Спартак

Ф2(0)

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25%

1.75

19%

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ЦСКА 4
Краснодар 1
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26%

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17%

2.55

ТБ 2.5

21%

1.77
Марко Девич
Ринат Билялетдинов
Сборная Украины по футболу
ФК Рубин (Казань)
Валерий Чалый
Хави Грасия
1
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