Марко Девич: "Не скажу, что в "Рубине" у меня все было гладко"
Бывший нападающий "Рубина" и сборной Украины Марко Девич отметил, что во время выступления в казанском клубе у него были определенные сложности с экс-наставником команды Ринатом Билялетдиновым. По словам игрока, Валерий Чалый, возглавивший команду после ухода Билялетдинова, доверял ему намного больше.
– Перед уходом у меня был разговор с руководством, - приводит football.sport.ua слова Девича. - Я не скрывал, что хочу остаться и продлить контракт еще на полтора года. Но в "Рубине" посчитали, что на сегодня я не нужен команде. Как воспринял? Нормально. Каждый игрок должен быть готов к таким ситуациям. "Рубин" тепло поблагодарил меня на официальном сайте, я ответил в Instagram. У меня никаких обид нет, думаю, у клуба тоже не должно быть ко мне претензий.
– Как в целом оцените три года, проведенных в Казани?
– Не скажу, что для меня все было гладко в "Рубине". Первые полгода отыграл на хорошем уровне, потом были сложности с Ринатом Билялетдиновым, из-за чего пришлось уйти на полгода в аренду в Катар. Там уровень футбола был намного ниже, но зато я получил игровую практику и вернулся в Казань в хорошем игровом тонусе. Валерий Чалый, возглавивший команду после ухода Билялетдинова, мне доверял намного больше. Можно сказать, что смена тренера пошла мне на пользу.
– Хави Грасия, который возглавил "Рубин" после отставки Чалого, пытался прививать команде испанский футбол?
– Да, у него есть свое видение, как должна играть команда. Могу сказать, что в тактическом плане я многому у него научился. Жаль, что он раньше не пришел в команду – я с ним хотел бы поработать больше. Со своей стороны я старался делать все возможное, а состав выбирает тренер. У него было свое мнение, которое нужно уважать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|9
|6
|2
|1
|21-8
|20
|
3
|Краснодар
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|
4
|Сочи
|9
|5
|1
|3
|16-15
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|4
|1
|16-9
|16
|
6
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
7
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
8
|Н. Новгород
|9
|3
|3
|3
|16-16
|12
|
9
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|13-15
|11
|
10
|Кр. Советов
|9
|2
|4
|3
|9-12
|10
|
11
|Локомотив
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Факел
|9
|1
|4
|4
|12-19
|7
|
15
|Урал
|9
|1
|1
|7
|4-17
|4
|
16
|Торпедо
|9
|0
|1
|8
|4-21
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|2 : 1
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|0 : 0
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|4 : 1
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|1 : 3
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|2 : 0
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|2 : 0
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|7
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Никита Бурмистров
Сочи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|8
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|3
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|4
|1
|1