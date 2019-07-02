Маркизио считает, что провел прекрасное время в "Зените"

Бывший полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио оценил время, проведенное в команде.

– Как вы оцените время, проведенное в "Зените"? Каким оно было?

– Прекрасным. Это был мой первый год, который я провел не в "Ювентусе", вдали от дома. Когда-то давно я представлял, как заканчиваю карьеру в туринском клубе, но жизнь порой поворачивает в другую сторону. И хочу сказать вам, что очень рад приобретенному опыту. Год назад я перешел в важный, престижный, амбициозный и хорошо организованный клуб, где каждый ощущает себя частью большой семьи – и это просто невероятно. Я всегда буду благодарен "Зениту" за это.

– Вам есть, в чем себя упрекнуть?

– Только в одном – в полученной травме. В моем возрасте прекрасно понимаешь, что травмы – часть игры, ты должен уметь принимать их и знать, что может произойти. Я мог бы провести в Петербурге два восхитительных сезона, а провел всего один, не менее чудесный. Но я рад всем эмоциям, которые испытал в новом клубе. (Егор Бычков)

Полностью интервью Клаудио Маркизио - здесь.