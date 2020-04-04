Мариу Фернандес рассказал, кто в ЦСКА больше всех ругается матом

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, кто из партнеров по команде чаще всего использует ненормативную лексику. По его словам, сам он матом не ругается.

— Набабкин, Дзагоев. Я регулярно слышу, как произносятся матерные слова, но сам их стараюсь не употреблять, — заявил Фернандес в интервью клубной пресс-службе. - С того момента, как я пришел в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то такому научить. Возможно, раньше это был Игнашевич. Первое матерное слово? Сейчас я не помню уже. Я же не ругаюсь матом. Я человек спокойный, не использую ненормативную лексику. Опять же, у нас есть игроки из другого лагеря.