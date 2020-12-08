РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мариу Фернандес не хочет становиться тренером и намерен открыть детскую школу

10:51
Теги:

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал о планах на будущее после завершения карьеры. По его словам, он точно не собирается становиться тренером.

— Я не знаю пока, чем буду заниматься, когда закончу карьеру, — цитирует Фернадеса «Комсомольская правда». - Но я точно знаю одно: я никогда не буду тренером. Я не умею и не хочу кричать на людей. А если мне придется кого-то убрать с поля и усадить на скамейку запасных, я две ночи спать не буду из-за переживаний. Нет, это работа не для меня. Но, возможно, открою детскую школу — вот это было бы отличное занятие.

В этом сезоне Фернандес, имеющий российское гражданство, провел 15 матчей и отдал один голевой пас.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/21712096/4334377/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир