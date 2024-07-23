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Сегодня, 20:57

Камоцци считает, что у «Спартака» больше нет души: «Ситуация с Соболевым и Джикией показательна»

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на отстранении нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«То, что происходит в «Спартаке» последние 2 года, я, честно говоря, не понимаю. Не понимаю, как у этой команды больше нет души, она не может играть как команда... Ситуация с Соболевым и Джикией показательна. Кажется, что руководство отвергает харизматичные элементы, что он их почти боится. После провальной работы Абаскаля пришел Станкович. Его команды всегда отличала одна главная черта — характер. А «Спартаку», на мой взгляд, очень не хватает характера. Соболев — игрок с характером, но ему нужно дать почувствовать свою значимость. Теперь, если он перейдет в «Зенит», я думаю, он поможет им стать еще более конкурентоспособными. А что будет делать «Спартак»? Неужели они сделают ставку на еще одного иностранца? Где тут планирование? Я не понимаю», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Константин Передерий

Александр Соболев
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

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 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

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