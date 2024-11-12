Маричаля вызвали в сборную Уругвая на отборочные матчи чемпионата мира-2026

Защитник «Динамо» Николас Маричаль получил вызов в сборную Уругвая на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает пресс-служба национальной команды.

15 ноября Уругвай на своем поле примет Колумбию, а 19 в гостях сыграет со сборной Бразилии.

В текущем сезоне в активе 23-летнего защитника 18 матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился одной голевой передачей. Маричаль выступает за «Динамо» с 2022 года.