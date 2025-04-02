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2 апреля, 19:02

Шикунов опроверг возможное возвращение в «Ростов»: «Павел Андреев меня никуда не тянет»

Дарик Агаларов
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Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о своем возможном возвращении в клуб.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что агент Павел Андреев предлагал «Ростову» назначить Шикунова на руководящую должность.

«Я ничего не знаю об этой ситуации. Павел Андреев меня никуда не тянет, это точно. Я просто столько лет был в клубе, при мне много всего происходило — к примеру, та же победа в Кубке, финалы, серебро и многое другое. Ясно, что люди начинают домысливать. Но никакого приглашения нет сейчас. Сейчас в «Ростове» работают другие люди», — сказал Шикунов «СЭ».

Бывший спортивный директор «Ростова» Шикунов работал в клубе с 2008 по 2011 год, а также с 2012 по 2015 был в должности вице-президента.

РПЛ
ФК Ростов
Александр Шикунов
Павел Андреев
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1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
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 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
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 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
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 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
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 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
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 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
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