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Мануэл Фернандеш: «Решил, что после «Локо» «Краснодар» станет моим новым вызовом»

6 июля 2020, 22:12
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Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш признался, что пристально следил за краснодарским клубом, когда еще выступал за «Локомотив».

— Когда я играл против «Краснодара», то всегда обращал внимание на их стиль, — рассказал Фернадеш в интервью «Матч Премьер». — И я решил, что после «Локо» «Краснодар» станет моим новым вызовом. При этом у меня были предложения из Португалии и Турции. Но я, считаю, сделал правильный выбор.

У «Локомотива» другой стиль — контратакующий. Здесь на футбол смотрят иначе.

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