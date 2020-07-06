Мануэл Фернандеш: «Решил, что после «Локо» «Краснодар» станет моим новым вызовом»

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш признался, что пристально следил за краснодарским клубом, когда еще выступал за «Локомотив».

— Когда я играл против «Краснодара», то всегда обращал внимание на их стиль, — рассказал Фернадеш в интервью «Матч Премьер». — И я решил, что после «Локо» «Краснодар» станет моим новым вызовом. При этом у меня были предложения из Португалии и Турции. Но я, считаю, сделал правильный выбор.

У «Локомотива» другой стиль — контратакующий. Здесь на футбол смотрят иначе.