«Манджукич был готов ехать в Россию, он хотел играть за «Локо». Олич о сорвавшемся переходе хорватского форварда

Бывший нападающий ЦСКА, тренер сборной Хорватии Ивица Олич в беседе с «СЭ» поделился мнением о несостоявшемся переходе Марио Манджукича в «Локомотив».

— Говорят, что трансфер сорвался только из-за того, что клуб и игрок не смогли договориться о закреплении курса валют в контракте. В остальном Марио был готов к переезду в Россию?

— Не знаю, что произошло в завершающей стадии, была ли проблема в финансах или в чем-то еще. Знаю, что Манджукич был готов поехать в Москву. Он хотел играть за «Локомотив», потому что команда выступает в Лиге чемпионов и борется за первое место в РПЛ. Это соответствует его амбициям. Уверен, что он бы помог «Локо».

— Марио все еще свободный агент. Его переезд в Россию реален?

— Да, почему нет? Все возможно. (Севастиан Терлецкий)