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«Ювентус» объявил об уходе из клуба Адриена Рабьо

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Адриен Рабьо.
Фото Global Look Press

«Ювентус» объявил об уходе из клуба французского полузащитника Адриена Рабьо в связи с окончанием срока действия контракта.

Рабьо выступал за итальянский клуб с 2019 года. За это время футболист стал чемпионом Италии и двукратным обладателем национального Кубка.

В прошедшем сезоне 29-летний Рабьо провел 31 матч за «старую синьору» в чемпионате Италии, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

«Ювентус» по итогам сезона-2023/24 расположился на третьем месте в серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов.

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Ювентус
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