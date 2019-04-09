Мамаев вступил в спор с судьей

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на заседании Пресненского суда города Москвы вступил в спор с судьей Светланой Тарасовой по поводу возможного сговора с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким при участии в хулиганских действиях в центре столицы в начале октября 2018 года.

– Судя по показаниям, которые я слышал, то получается, что мы вели какой-то сговор касаемо хулиганства. Ты слышал что-то про сговор? – обратился Мамаев к Григоряну.

– Такого не было, – ответил Григорян.

– Я никакие комментарии по этому вопросу давать не буду! Вопросы другие имеются, которые не звучали? – сказал судья.

– Мы уже полгода здесь. Зачем нам другие вопросы? – обратился Мамаев к судье. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

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