Мамаев рассказал о своем восстановлении после операции

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, перенесший в декабре операцию, рассказал о своем восстановлении и подготовке к сезону.

?- Все по плану, сейчас чувствую себя гораздо лучше, — цитирует Мамаева сайт «Ростова». — Уже приступил к быстрой ходьбе, а через неделю, думаю, перейду к пробежкам. Не могу сказать, что восстанавливаюсь с опережением графика, но все идет отлично.

— В осенней части ты много пропустил из-за повреждений. Этот этап в карьере позади?

— Эти повреждения были связаны с тем, что нужна операция, возникали микроповреждения в других областях. Сейчас избавились от глобальной проблемы, закончим процесс восстановления, и все будет позади.

— Нет ощущения, что если бы не эти повреждения, ты показал бы хорошую статистику в осенней части сезона? Ведь ты играл не так много, но забивал голы.

— На самом деле нельзя быть в этом уверенным. Мы не знаем, что бы было. Что произошло — то произошло. Главное — здоровье! Я поправил этот момент, чтобы дальше приносить команде пользу. А так, плохо, что не сыграл в максимальном количестве матчей.

— Хорошо проведённые сборы помогут команде минимизировать количество повреждений?

— Это тяжелый момент. От травм никто не застрахован. Будем надеяться, что их будет поменьше. У нас всегда кто-то с повреждением, мало-мальски да выпадает. Хочется сыграть основной обоймой как можно больше матчей.

В этом сезоне 32-летний Мамаев сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.