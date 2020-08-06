Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев объяснил, почему ему больше нравится жить в Ростове, чем в Краснодаре.

— Я помню, твоя супруга Алана говорила не очень лицеприятно про Краснодар. Вам как семье, которая путешествует по главным российским футбольным городам, где комфортнее?

— Здесь, — заявил Мамаев в интервью YouTube-каналу Nobel.

— Почему?

— Мне кажется, здесь... Не кажется, я скажу свое мнение: здесь люди более добрые, более позитивные. Чувствуется, что весь город — футбольный. Любят и обожают команду. И независимо от обстоятельств поддерживают футболистов.

— А в Краснодаре не так что ли?

— Огромное спасибо болельщикам «Краснодара», но я не буду высказываться. Я благодарен и клубу, и болельщикам за поддержку на протяжении многих лет. Я говорю, что в Ростове-на-Дону мне комфортнее.

— Если сравнивать по инфраструктуре и комфорту, Краснодар или Ростов?

— Здесь, конечно, инфраструктура лучше. Здесь больше ощущение как такового города. Краснодар все равно разделен на частный сектор, многоэтажки и так далее. Здесь все-таки больше ощущаешь именно город. И ширина улиц другая, я имею в виду автомобильную. Думаю, здесь инфраструктура получше.