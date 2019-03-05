Мамаев провел в СИЗО второй матч. Как это стало возможно

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал в интервью "СЭ" о состоянии здоровья своего подзащитного и о том, на какой стадии находится дело, по которому футболист проходит в качестве обвиняемого.

Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября прошлого года после участия в двух драках в центре Москвы.

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– У Александра Кокорина в СИЗО появились ожоги из-за неудачных медицинских процедур. Есть ли проблемы со здоровьем у Мамаева? – вопрос Бушманову.

– Павел не жалуется, несмотря на то, что у него, как и у Кокорина, тоже были спортивные травмы. Он по мере возможности старается поддерживать физическую форму.

У Кокорина же все гораздо сложнее – его травма не залечена до конца. Насколько знаю, ситуация близка к критической – стоит вопрос либо о повторном хирургическом вмешательстве, либо о продолжении действий по реабилитационному плану, что нереально в условиях СИЗО.

– Возможно ли проведение еще одного футбольного матча с участием Мамаева в "Бутырке"?

– Насколько мне известно, после встречи, которая состоялась 14 февраля, Павлу удалось еще раз сыграть в футбол со своими сокамерниками. Дворик, где прошел матч, продолжает использоваться в качестве импровизированного футбольной площадки, там регулярно проводятся игры с участием других заключенных "Бутырки". Установлен определенный порядок очередности, поэтому не исключено, что Павел выйдет на поле еще раз.

– Есть ли какая-либо новая информация по делу?

– В ближайшие два дня завершим ознакомление с дополнительными материалами, которые нам предоставило следствие. После этого оно перейдет к составлению обвинительного заключения и направит всю документацию в прокуратуру. Все защитники заявили ходатайства, но, к сожалению, насколько мне понятно, следствие не намерено их удовлетворять, поэтому направили жалобу в прокуратуру, где изложили свою позицию по всем обстоятельствам, связанным и с предъявлением обвинения, и с нарушениями, которые были выявлены в ходе ознакомления с материалами. Надеемся, что прокуратура отреагирует и защитит права лиц, которые необоснованно привлекаются к уголовной ответственности по этому делу.

– Когда состоится рассмотрение дела по существу в суде?

– До этого его должен изучить прокурор. У него на это будет 10 суток, после этого последует одно из двух решений: либо утвердить обвинение и направить дело в суд, либо вернуть следователю для проведения дополнительного расследования и устранения ошибок, зафиксированных при проверке. Мы считаем, что есть основания для возврата и устранения ошибок, связанных с предъявлением обвинения, большая его часть незаконна. Также считаем, что необходимы и дополнительные следственные мероприятия, направленные на проверку доводов, которые в свою защиту предоставляют обвиняемые.

– Если начнется дополнительное расследование, то тогда вновь стоит ожидать продления пребывания Мамаева и других обвиняемых под стражей?

– В случае, если прокуратура установит нарушения и вернет дело, а следствие не уложится в установленный предыдущим продлением срок, то я не вижу оснований для такого шага. Более полугода под стражей находятся только подозреваемые по особо сложным делам, что в нашей ситуации не соответствует действительности. Продление возможно в случае, если дело поступит в суд, который назначит разбирательство по существу. Суд может продлевать срок заключения на срок от полугода, но, еще раз повторю, не вижу оснований для продления заключения в СИЗО до срока в год, прокуратура уже подтверждала, что данное дело не является сложным.

– Значит, после 8 апреля возможно освобождение Мамаева, Кокориных и Протасовицкого из под стражи?

– Срок в полгода должен был обеспечить следствию возможность расследовать дело своевременно и быстро. К сожалению, следствие длительное время неэффективно проводило расследование, что привело к волоките. Эти моменты должны учитываться судом при очередных продлениях, тем более, что в нашем случае следствие использовало фактически все возможные сроки. Мы, безусловно, рассчитываем, что этот вопрос может быть поставлен при принятии прокуратурой мер прокурорского реагирования, в том числе, направленных на освобождение из СИЗО лиц, которые длительное время там удерживаются. Мы изначально говорили, что создание искусственных условий для необоснованной квалификации действий фигурантов дела по тяжкому составу как раз и ведет к псевдооснованиям для содержания людей под стражей. На самом деле, состава преступления по статье "Хулиганство" нет, что наглядно подтверждают все доказательства, собранные следствием, поэтому изначально не было оснований удерживать людей в СИЗО. (Иван Торопцев)