Мамаев, Александр Кокорин и Протасовицкий отказались от заключительного слова

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

После выступления адвокатов, обвиняемые отказались от заключительного слова. Высказался лишь брат Александра – Кирилл Кокорин: "Доводы следствия категорически не обоснованы". После этого суд удалился на совещание.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!