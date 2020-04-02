«Мама не смогла сдержать слез». Жена Жиркова рассказала, как она познакомилась с мужем

Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, рассказала о том, как познакомилась со своим мужем. Историю знакомства она описала в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

— На фотографии мне 17 лет, Юрию — 23, — подписала опубликованное фото Жиркова. — Москва: 25 марта 2007 года в 11 утра (недавно было 13 лет) нас с Юрой познакомили общие друзья. Спасибо за это Диме и моей Насте, она у нас крестная у доченьки. Мы поехали вместе на обед, потом в боулинг и, можно сказать, с этого момента больше не расставались. Через неделю мы полетели к моим родителям знакомиться, где моя мама со слезами на глазах от радости сказала, какой он хороший. Это правда, скромный красавчик, в которого невозможно не влюбиться. В 2008 году мы поженились и у нас родился сын Дима. Дальше переезд в Англию, в это время у нас родилась дочь Милана. Потом мы вернулись в Россию, и у нас родился еще один ангел Даниил.