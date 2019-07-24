Маляров предполагает, что "Оренбург" может повторить результат прошлого сезона

Полузащитник "Оренбурга" Никита Маляров - о задачах команды на нынешний сезон.

— Чего может добиться команда в этом сезоне?

— Надо выходить на каждую игру, добиваться победы, а после 30-го тура посчитаем очки. Думаю, мы можем повторить результат прошлого сезона, - цитируют Малярова "Известия".

— После ухода группы ведущих игроков готовы взять на себя функции лидера "Оренбурга"?

— Думаю, у нас все ребята лидеры. Каждый отдается игре и старается приносить пользу команде. А кто лучше это делает, виднее специалистам со стороны.

В прошлом сезоне "Оренбург" занял седьмое место в чемпионате России.

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