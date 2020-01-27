Маляров покинул «Ростов»

Защитник «Ростова» Кирилл Маляров покинул команду, сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение будет расторгнуто по согласию сторон.

Кирилл Маляров покинул ФК «Ростов» ?



Между футбольным клубом «Ростов» и Кириллом Маляровым достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.



Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере.



#ФКРостов pic.twitter.com/5EB3LITgg3 — Football Club Rostov (@rostovfc) January 27, 2020

— Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

22-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» в Олимп-Кубке России и сделала один результативный пс.