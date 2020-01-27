РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Маляров покинул «Ростов»

20:27
Теги:

Защитник «Ростова» Кирилл Маляров покинул команду, сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение будет расторгнуто по согласию сторон.

— Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

22-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» в Олимп-Кубке России и сделала один результативный пс.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16615
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир