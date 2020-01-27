Маляров покинул «Ростов»
20:27
Защитник «Ростова» Кирилл Маляров покинул команду, сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение будет расторгнуто по согласию сторон.
Кирилл Маляров покинул ФК «Ростов» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) January 27, 2020
Между футбольным клубом «Ростов» и Кириллом Маляровым достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере.
#ФКРостов pic.twitter.com/5EB3LITgg3
— Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.
22-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» в Олимп-Кубке России и сделала один результативный пс.
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