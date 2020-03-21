Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato рассказал, почему сменил «Барселону» на Россию. По словам бразильца, в последние годы РПЛ стала сильнее.

— Почему вы решили присоединиться к «Зениту»? Что убедило вас?

— Все футболисты должны играть, и я не исключение. Хотел получать больше игрового времени, и выбор был легким, поскольку «Зенит» каждый год выступает в Лиге Европы и Лиге чемпионов, что не закрывает дверь для моего возвращения в Европу через два или три сезона.

— Какое у вас было мнение о России, когда подписывали контракт? Знали ли мечтный чемпионат?

— Я знал не много, но российский чемпионат сильно улучшился. Здесь играли Халк и другие игроки, которые говорили мне, что лига улучшились с точки зрения технического качества, философии игры, защиты и атаки. Сейчас все больше и больше качественных игроков приезжают в Россию, и поэтому чемпионат растет. На мой взгляд, это хороший чемпионат.