Малиец Майга заявил, что может выступать за сборную России

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга в интервью «СЭ» рассказал, что может выступать за сборную России, но имеет предложение и от Мали.

— У меня есть российский паспорт. Могу ли я играть за сборную России? Посмотрим. Но такое право у меня есть. Мне поступают предложения от сборной Мали, они звонят мне, я отвечаю: «Пока на паузе». Если будет предложение от России и Мали, кого выберу? Ха-ха, пока не могу сказать! Как выучил русский язык? Сам учил, общаясь с друзьями, разговаривал на улице, на поле.

27-летний Майга подписал контракт с «Нижним Новгородом» 30 июня. До этого футболист 2 года выступал за московский «Велес».