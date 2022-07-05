Малиец Майга заявил, что может выступать за сборную России
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга в интервью «СЭ» рассказал, что может выступать за сборную России, но имеет предложение и от Мали.
— У меня есть российский паспорт. Могу ли я играть за сборную России? Посмотрим. Но такое право у меня есть. Мне поступают предложения от сборной Мали, они звонят мне, я отвечаю: «Пока на паузе». Если будет предложение от России и Мали, кого выберу? Ха-ха, пока не могу сказать! Как выучил русский язык? Сам учил, общаясь с друзьями, разговаривал на улице, на поле.
27-летний Майга подписал контракт с «Нижним Новгородом» 30 июня. До этого футболист 2 года выступал за московский «Велес».
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
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|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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30 тур
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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