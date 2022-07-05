Гончаренко считает, что Дивеев и Сперцян могли бы проявить себя в Европе
Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко выразил надежду на то, что защитник Игорь Дивеев и полузащитник Эдуард Сперцян попробуют себя в Европе.
«У Игоря Дивеев очень хорошие лидерские качества. Он сам по себе парень со стержнем, хорошо впитывает тактическую информацию. Для центрального защитника у него хорошее начало атаки, что в современном футболе очень важно.
Игорь физически сильный, потому что прыгает, стартует хорошо. Для его роста, веса очень хорошие развороты. Он хорош при стандартных положениях как в атаке, так и в защите. Очень важно, что он имеет резерв для роста. Мне бы очень хотелось, чтобы он и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате, чтобы понять, насколько еще они готовы прибавить», — приводит «Чемпионат» слова Гончаренко.
В сезоне-2021/22 22-летний Дивеев забил 5 голов в 29 матчах за ЦСКА. У 22-летнего Сперцяна 8 голов и 4 результативные передачи в 27 играх за «Краснодар».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -