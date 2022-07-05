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Гончаренко считает, что Дивеев и Сперцян могли бы проявить себя в Европе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко выразил надежду на то, что защитник Игорь Дивеев и полузащитник Эдуард Сперцян попробуют себя в Европе.

«У Игоря Дивеев очень хорошие лидерские качества. Он сам по себе парень со стержнем, хорошо впитывает тактическую информацию. Для центрального защитника у него хорошее начало атаки, что в современном футболе очень важно.
Игорь физически сильный, потому что прыгает, стартует хорошо. Для его роста, веса очень хорошие развороты. Он хорош при стандартных положениях как в атаке, так и в защите. Очень важно, что он имеет резерв для роста. Мне бы очень хотелось, чтобы он и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате, чтобы понять, насколько еще они готовы прибавить», — приводит «Чемпионат» слова Гончаренко.

В сезоне-2021/22 22-летний Дивеев забил 5 голов в 29 матчах за ЦСКА. У 22-летнего Сперцяна 8 голов и 4 результативные передачи в 27 играх за «Краснодар».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4746037-goncharenko-diveev-paren-so-sterzhnem-hochetsya-chtoby-poproboval-sebya-v-drugoj-lige.html
Игорь Дивеев
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
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