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Малафеев: «Тренеры «Зенита» видят в Латышонке потенциал»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от игры голкипера Евгения Латышонка за петербургский клуб.

— Появление Латышонка в воротах «Зенита» объяснимо, — приводит слова Малафеева «РБ Спорт». — Он показал себя надежным и талантливым вратарем, тренерский штаб видит в нем потенциал. Думаю, тут все решили тренировки, подготовка к сезону.

— Как можно охарактеризовать стиль Латышонка в воротах?

— Как уверенный и спокойный. Он хорошо читает игру, часто оказывается в правильном месте в нужное время.

— Порой голкипер «Зенита» и правда спасает, отражая опасные удары. Но иногда мячи летят к нему сами как намагниченные. Это везение?

— Конечно, в футболе не обходится без доли везения. Но, в основном, успехи Латышонка — это результат мастерства, правильно выбранной позиции, реакции на игровые моменты. Он действительно может совершать впечатляющие сейвы. Такие моменты добавляют ему уверенности.

В первых трех турах РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0), «Рубина» (4:0) и «Ростова» (5:0) Латышонок не пропустил ни одного мяча, став первым вратарем сине-бело-голубых, кому удалось такое в XXI веке.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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