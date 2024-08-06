Малафеев: «Тренеры «Зенита» видят в Латышонке потенциал»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от игры голкипера Евгения Латышонка за петербургский клуб.

— Появление Латышонка в воротах «Зенита» объяснимо, — приводит слова Малафеева «РБ Спорт». — Он показал себя надежным и талантливым вратарем, тренерский штаб видит в нем потенциал. Думаю, тут все решили тренировки, подготовка к сезону.

— Как можно охарактеризовать стиль Латышонка в воротах?

— Как уверенный и спокойный. Он хорошо читает игру, часто оказывается в правильном месте в нужное время.

— Порой голкипер «Зенита» и правда спасает, отражая опасные удары. Но иногда мячи летят к нему сами как намагниченные. Это везение?

— Конечно, в футболе не обходится без доли везения. Но, в основном, успехи Латышонка — это результат мастерства, правильно выбранной позиции, реакции на игровые моменты. Он действительно может совершать впечатляющие сейвы. Такие моменты добавляют ему уверенности.

В первых трех турах РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0), «Рубина» (4:0) и «Ростова» (5:0) Латышонок не пропустил ни одного мяча, став первым вратарем сине-бело-голубых, кому удалось такое в XXI веке.