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Сегодня, 18:28

Шикунов: «Что значит Соболев не нужен «Спартаку»? Это серьезный нападающий»

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о будущем форварда красно-белых Александра Соболева.

— Что значит «не нужен»? — удивился Александр Шикунов.

— Без него «Спартак» побеждает, Угальде забивает.

— Сейчас так, а дальше начнутся матчи с большими клубами. Одно дело забивать «Химкам» и «Крыльям Советов», а другое дело — им. Надо смотреть. Выводы нельзя делать. Соболев — игрок сборной России, серьезный нападающий. Совсем другого плана, чем Угальде. Такие нападающие нужны, — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Ранее Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» из-за озвученного желания перейти в «Зенит».

Нападающий выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Даниил Фомин

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 2 1 0
Сергей Брызгалов

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