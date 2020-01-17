Максимилиан Филипп: «Верю, что «Динамо» сможет забраться в пятерку РПЛ»
11:50
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» рассказал о задачах клуба на весеннюю часть чемпионата.
— Я еще верю, что можем забраться в пятерку. Отрыв велик, десять очков — это очень много, но кто знает, как пойдут дела весной. Определяющим станет первый матч после перерыва со «Спартаком». Если выиграем, можем оседлать победную волну. Потеряем очки — мечты о месте в пятерке станут совсем призрачными. (Константин Алексеев)
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