12:40 | Футбол — РПЛ

Максимилиан Филипп подписывает контракт с "Динамо" вместе с Нойштедтером. Фото

Роман Нойштедтер и Максимилиан Филипп подписывают контракты с "Динамо". Фото Telegram-канал ФК Динамо Москва (@fcdinamomoscow).
Роман Нойштедтер и Максимилиан Филипп подписывают контракты с "Динамо". Фото Telegram-канал ФК Динамо Москва (@fcdinamomoscow).
1
Обсудить

В ближайшее время "Динамо" объявит о переходе форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа. В сети уже появилось фото, как 25-летний немец подписывает контракт. На снимке вместие с ним соглашение заключает защитник Роман Нойштедтер. О подписании последнего "Динамо" сегодня уже объявило. 

Ранее сообщалось, что бело-голубые готовы заплатить "Боруссии" от 18-20 миллионов евро за Филиппа.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Максимилиан Филипп: в "Динамо" едет игрок с большой историей травм
 

 

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ