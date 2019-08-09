Максимилиан Филипп подписывает контракт с "Динамо" вместе с Нойштедтером. Фото

В ближайшее время "Динамо" объявит о переходе форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа. В сети уже появилось фото, как 25-летний немец подписывает контракт. На снимке вместие с ним соглашение заключает защитник Роман Нойштедтер. О подписании последнего "Динамо" сегодня уже объявило.

Ранее сообщалось, что бело-голубые готовы заплатить "Боруссии" от 18-20 миллионов евро за Филиппа.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.

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