Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» рассказал о посещаемости матчей в чемпионате России.

— Мне очень жаль, что арены в России не всегда заполняются. При том, что условия отличные: все стадионы, на которых мне довелось играть, современные и комфортные. Зрителей надо привлекать только хорошей игрой. Надеюсь, и на прекрасную динамовскую арену станет приходить больше болельщиков после того, как команда стала чаще выигрывать. Интересно, что на выездных встречах всегда много динамовских поклонников, если сравнивать с другими командами. Это меня радует.

Что касается Саранска, то так мало зрителей последний раз я видел, когда играл в четвертой немецкой лиге. Специфические ощущения. При этом знал, что «Тамбов» принимает нас не в родном городе, болельщикам далеко ехать. Но в любом случае на футболистах это не должно сказываться — 60 тысяч болельщиков пришло или две тысячи. (Константин Алексеев)

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