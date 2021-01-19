Максименко рассказал, в чем преимущество «Спартака» в борьбе за чемпионство
Вратарь «Спартака» Александр Максименко в комментарии «СЭ» рассказал о работе на первом тренировочном сборе, который проходит в Дубае (ОАЭ).
— Макс Урванчки говорил, что старается на каждую тренировку придумывать новые упражнения. Здесь на каждой тренировке тоже новые упражнения?
— Иногда повторяется, но он видоизменяет упражнения. Что-то добавляет, убирает, ротирует. Легче переносятся упражнения, когда они интересные. Макс молодец, что не дает повторяться.
— На прошлых сборах Доменико выполнял беговую работу вместе с командой. А Макс с вами в ворота встает?
— Он с нами бегает! Он один из лучших в этом.
— У вас вратарская бригада из 5 человек. Это много?
— Это сборы, всегда пригодятся. Лучше пусть будет больше.
— В чем преимущество «Спартака» в борьбе за титул?
— У нас сейчас подготовительная часть идет. Посмотрим, как будет. Дай бог, если поборемся за титул.
С 14 по 24 января команда Доменико Тедеско находится в Дубае (ОАЭ), где проходит первый тренировочный сбор перед возобновлением Тинькофф чемпионата России.
«Спартак» с 35 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
(Артем Калинин)
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