Максименко рассказал, в чем преимущество «Спартака» в борьбе за чемпионство

Вратарь «Спартака» Александр Максименко в комментарии «СЭ» рассказал о работе на первом тренировочном сборе, который проходит в Дубае (ОАЭ).

— Макс Урванчки говорил, что старается на каждую тренировку придумывать новые упражнения. Здесь на каждой тренировке тоже новые упражнения?

— Иногда повторяется, но он видоизменяет упражнения. Что-то добавляет, убирает, ротирует. Легче переносятся упражнения, когда они интересные. Макс молодец, что не дает повторяться.

— На прошлых сборах Доменико выполнял беговую работу вместе с командой. А Макс с вами в ворота встает?

— Он с нами бегает! Он один из лучших в этом.

— У вас вратарская бригада из 5 человек. Это много?

— Это сборы, всегда пригодятся. Лучше пусть будет больше.

— В чем преимущество «Спартака» в борьбе за титул?

— У нас сейчас подготовительная часть идет. Посмотрим, как будет. Дай бог, если поборемся за титул.

С 14 по 24 января команда Доменико Тедеско находится в Дубае (ОАЭ), где проходит первый тренировочный сбор перед возобновлением Тинькофф чемпионата России.

«Спартак» с 35 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

(Артем Калинин)