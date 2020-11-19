Максименко рассказал, как он отреагировал на роль капитана в молодежной сборной
Вратарь «Спартака» Александр Максименко, который вернулся из молодежной сборной России, признался, что ему поначалу было непривычно исполнять роль капитана.
«Непривычно было, — сказал футболист в интервью Youtube-каналу «Спартака». — Потом в течении сборов втянулся уже. Я на правах старших и без капитанской повязки должен быть одним из лидеров молодежной сборной. Стараюсь этому соответствовать. Что поменялось? Единственный атрибут — повязка. И все. Я делал то, что и должен был делать. Приято, что меня поздравляли. Не ожидал, что будет такая реакция. Скорее всего, это только на один сбор. Мне было приятно от всех получить поздравления».
Ранее российская «молодежка» в товарищеских матчах сыграла вничью со сверстниками из Словении (2:2) и уступила команде Венгрии (0:2).
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=6qTkUM8Q8UQ&feature=youtu.be&ab_channel=FCSpartakMoscow
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