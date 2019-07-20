Максим Орешкин - о ЦСКА: "Три очка есть, но игра пока не очень"

Министр экономического развития РФ и болельщик ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал для "СЭ" матч 2-го тура между армейцами и "Оренбургом" (2:1).

– Есть три очка, но игра пока не очень. Надеюсь, что уровень футбола будет повышаться с каждой следующей игрой.

– Видите прогресс по сравнению с игрой против "Крыльев"?

– Главный прогресс – в победе. Видно, что игроки набирают форму. Тот же Влашич, Сигурдссон сыграл лучше. В том матче в начале второго тайма замен не хватило. Надеюсь, дальше будет лучше.

– В этом матче армейцы доказали, что готовы биться за медали?

– Пока об этом рано говорить, потому что победа далась с трудом. В конце "Оренбург" мог сравнять счет, ничья могла быть вполне вероятным результатом. О таких высотах нам говорить рано. (Арман Мкртчян, Ярослав Сусов)

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