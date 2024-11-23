Максим Мухин заявил, что скоро сможет вернуться на поле

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о состоянии своего здоровья.

— Как здоровье?

— Отлично.

— Когда будете играть?

— Скоро.

22 октября 2023 года стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. С того момента он восстанавливается после повреждения.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 голевой передачей.