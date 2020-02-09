Максим Глушенков: «Интерес «Вероны»? Я вообще офигел!»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в интервью «СЭ» подвел итоги Кубка Париматч Премьер, рассказал о своем кумире, перспективах в команде и отношении к гибели баскетболиста Коби Брайанта.

— Доменико Тедеско старается говорить по-русски. Приятно, что специалист из Европы учит наш язык?

— Конечно, команде приятно, что тренер пытается общаться с нами на русском. Тем более, он знает много языков, так что ему не составит труда подтянуть какие-то фразы или слова.

— Нет ли в этой связи мотивации выучить английский быстрее, чем он освоит русский?

— С английским у меня в принципе нормально, иногда понимаю, что говорит тренер, но не успеваю, когда он говорит быстро. Но хочу подтянуть еще, чтобы понимать партнеров и больше с ними общаться.

— Тем более что летом вами вроде как интересовалась «Верона».

— Да, когда у меня была травма (смеется).

— Как относитесь к таким сообщениям?

— Я ведь понимаю, что это. У меня была травма, я уезжал тогда домой делать паспорт. Приезжаю на тренировку — мне показывают эту информацию. Я вообще офигел. (Евгений Белоусов, Дмитрий Зеленов)

«Лучше уйти в аренду, чем сидеть в запасе». Глушенков — о перспективах в «Спартаке», Месси и Коби Брайанте