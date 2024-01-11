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Агент защитника «Вероны» Гюнтера: «Россия? Прогресса по переходу нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Эрсин Акан заявил, что прогресса по переходу защитника «Вероны» Корая Гюнтера в Россию нет.

«В плане перехода Корая в Россию пока прогресса нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что защитник входит в сферу интересов ЦСКА и «Локомотива».

В сезоне-2022/23 Гюнтер провел 24 матча за «Верону» и «Сампдорию», отметившись одни голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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