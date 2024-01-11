Агент защитника «Вероны» Гюнтера: «Россия? Прогресса по переходу нет»
Агент Эрсин Акан заявил, что прогресса по переходу защитника «Вероны» Корая Гюнтера в Россию нет.
«В плане перехода Корая в Россию пока прогресса нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что защитник входит в сферу интересов ЦСКА и «Локомотива».
В сезоне-2022/23 Гюнтер провел 24 матча за «Верону» и «Сампдорию», отметившись одни голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|18
|3
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|
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
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|2.03
|00:00
|
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
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Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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|1
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