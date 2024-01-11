Агент защитника «Вероны» Гюнтера: «Россия? Прогресса по переходу нет»

Агент Эрсин Акан заявил, что прогресса по переходу защитника «Вероны» Корая Гюнтера в Россию нет.

«В плане перехода Корая в Россию пока прогресса нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что защитник входит в сферу интересов ЦСКА и «Локомотива».

В сезоне-2022/23 Гюнтер провел 24 матча за «Верону» и «Сампдорию», отметившись одни голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.