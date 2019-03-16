Максим Беляев: "Игнашевич и Березуцкие – это целая эпоха, люди, у которых нужно учиться"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев, впервые вызванный в сборную России – для подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта), интервью "СЭ" Беляев рассказал, благодаря чему и кому попал в национальную команду.

– С точки зрения взаимопонимания у предыдущего поколения большое преимущество. Сейчас в сборной эти связи только налаживаются. Игнашевич и Березуцкие – это целая эпоха, люди, у которых нужно учиться, и на которых нужно равняться. Хочется, чтобы новое поколение защитников сборной достойно заменило таких больших футболистов.

Да, мой клуб играет в два центральных защитника, а сборная – в зависимости от соперника, тактических задумок и в два, и в три. В "Арсенале" был период, когда мы действовали по схеме с тремя центральными защитниками. Я тогда играл на всех позициях – и левее, и правее, и самого центрального. Если мы играем в два центральных, как сейчас, мне комфортно и левее, и правее. Здесь меня можно на любой позиции использовать, в разных схемах. (Андрей Михайлов)

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