Точилин: «Дзюба «Локомотиву» и Смолов «Динамо» принесли в этом сезоне немало пользы»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что нападающие Федор Смолов и Артем Дзюба до сих пор могут приносить пользу клубам в РПЛ.

«Не знаю, какие у Дзюбы и Смолова дальнейшие перспективы и планы. Тут многое будет зависеть от самих футболистов и от смежных факторов. Не сомневаюсь, что Артём и Фёдор до сих пор могут приносить пользу командам уровня премьер-лиги.

На мой взгляд, Дзюба «Локомотиву» и Смолов «Динамо» принесли в этом сезоне немало пользы. Поэтому не вижу никаких проблем в том, чтобы ребята продолжили играть. В какой именно команде окажутся Дзюба и Смолов будет зависеть от многих факторов, начиная от состояния здоровья, физической формы и заинтересованных стороны в их приглашении, заканчивая работой агентов», — цитирует Legalbet Точилина.

В сезоне 2023/24 34-летний Смолов сыграл 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач. На счету 35-летнего Дзюбы 26 матчей за «Локомотив», 4 гола и 4 голевые передачип.