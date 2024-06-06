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Дзагоев: «Футбол сейчас в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей работе в качестве селекционера армейского клуба. Он занимает эту должность с марта 2024 года.

«Футбол сейчас в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером. Езжу смотрю игроков, разговариваю о футболе. Ездить приходится часто. Уже два раза был в Сербии, в Египте еще. Работы на самом деле много», — цитирует Metaratings.ru Дзагоева.

Дзагоев большую часть карьеры провел в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzagoev-futbol-v-moei-zhizni-prisutstvuet-tolko-v-kachestve-raboty-selekcionerom-369995/
Алан Дзагоев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
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