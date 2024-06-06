Дзагоев: «Футбол сейчас в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей работе в качестве селекционера армейского клуба. Он занимает эту должность с марта 2024 года.

«Футбол сейчас в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером. Езжу смотрю игроков, разговариваю о футболе. Ездить приходится часто. Уже два раза был в Сербии, в Египте еще. Работы на самом деле много», — цитирует Metaratings.ru Дзагоева.

Дзагоев большую часть карьеры провел в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах.