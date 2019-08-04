Магомед Оздоев – о мяче в ворота "Краснодара": "Чистейший гол. А для чего тогда VAR?"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1). Питерцы впервые в сезоне потеряли очки.
– Сыграли хорошо и владели инициативой почти весь второй тайм. "Краснодару" после перерыва было почти не выйти со своей половины поля. После этого пропустили случайный гол, но сумели отыграться. Были моменты и еще. Думаю, такая игра понравилась болельщикам, пришедшим на футбол в столь поздний час.
– Почему так долго не удавалось забить?
– Такое бывает, что игра есть, а голов не приходит. Но все еще впереди. Свое забьем.
– Что скажете по поводу пропущенного гола?
– Ничего страшного не произошло. Должно пройти больше времени, чтобы игроки привыкли друг к другу. Такое случается.
– Не было ли фола в моменте с голом в ворота "Краснодара"? В интернете уже идут споры.
– Чистейший гол. В интернете всегда о чем-то спорят. Для чего тогда VAR? (Артем Рябовол)
⚽ Артём Дзюба вырывает ничью для «Зенита». #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитКраснодарhttps://t.co/gtIPwkp7we— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
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