Магомед Оздоев – о мяче в ворота "Краснодара": "Чистейший гол. А для чего тогда VAR?"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1). Питерцы впервые в сезоне потеряли очки.

– Сыграли хорошо и владели инициативой почти весь второй тайм. "Краснодару" после перерыва было почти не выйти со своей половины поля. После этого пропустили случайный гол, но сумели отыграться. Были моменты и еще. Думаю, такая игра понравилась болельщикам, пришедшим на футбол в столь поздний час.

– Почему так долго не удавалось забить?

– Такое бывает, что игра есть, а голов не приходит. Но все еще впереди. Свое забьем.

– Что скажете по поводу пропущенного гола?

– Ничего страшного не произошло. Должно пройти больше времени, чтобы игроки привыкли друг к другу. Такое случается.

– Не было ли фола в моменте с голом в ворота "Краснодара"? В интернете уже идут споры.

– Чистейший гол. В интернете всегда о чем-то спорят. Для чего тогда VAR? (Артем Рябовол)

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